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Передача Капризова помогла «Миннесоте» увезти победу из Эдмонтона. У Макдэвида ассист

Передача Капризова помогла «Миннесоте» увезти победу из Эдмонтона. У Макдэвида ассист
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27     1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09     2:2 Перри – 26:03     2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10     2:4 Годро (Хартман) – 37:02     2:5 Годро (Миддлтон, Фолиньо) – 49:50     3:5 Скиннер (Перри, Хенрик) – 59:35    

Дублем в составе победителей отметился Фредерик Годро. Ещё по шайбе забросили Мэтт Болди, Маркус Фолиньо и Маркус Юханссон.

У «нефтяников» голы забили Леон Драйзайтль, Кори Перри и Джефф Скиннер.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился в этой встрече результативной передачей. Аналогичную статистику показал и лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Миннесота» набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Эдмонтон» остался с 22 очками и идёт четвёртым в Тихоокеанском дивизионе.

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