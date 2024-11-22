Передача Капризова помогла «Миннесоте» увезти победу из Эдмонтона. У Макдэвида ассист

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5).

Дублем в составе победителей отметился Фредерик Годро. Ещё по шайбе забросили Мэтт Болди, Маркус Фолиньо и Маркус Юханссон.

У «нефтяников» голы забили Леон Драйзайтль, Кори Перри и Джефф Скиннер.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился в этой встрече результативной передачей. Аналогичную статистику показал и лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Миннесота» набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Эдмонтон» остался с 22 очками и идёт четвёртым в Тихоокеанском дивизионе.