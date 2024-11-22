46 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Коронато (Шарангович, Уигар) – 07:26 2:0 Шарангович (Уигар, Коронато) – 28:29 (pp) 2:1 Лафреньер (Труба, Линдгрен) – 36:37 2:2 Кайлли (Миллер, Фокс) – 36:53 3:2 Зари (Юбердо, Уигар) – 50:35
В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари. За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли.
Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 46 сейвов из 49 бросков в створ ворот.
В следующем матче «Калгари» встретится с «Миннесотой», а «Рейнджерс» сыграет с «Эдмонтоном».
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