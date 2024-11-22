Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

46 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»

46 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Коронато (Шарангович, Уигар) – 07:26     2:0 Шарангович (Уигар, Коронато) – 28:29 (pp)     2:1 Лафреньер (Труба, Линдгрен) – 36:37     2:2 Кайлли (Миллер, Фокс) – 36:53     3:2 Зари (Юбердо, Уигар) – 50:35    

В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари. За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 46 сейвов из 49 бросков в створ ворот.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Миннесотой», а «Рейнджерс» сыграет с «Эдмонтоном».

Материалы по теме
«Флорида» без Бобровского проиграла «Чикаго» в матче НХЛ

Сколько платят игрокам Национальной хоккейной лиги в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android