46 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари. За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 46 сейвов из 49 бросков в створ ворот.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Миннесотой», а «Рейнджерс» сыграет с «Эдмонтоном».

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