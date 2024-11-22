Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Колорадо» Рантанен: во втором периоде Георгиев сделал важные сейвы

Форвард «Колорадо» Рантанен: во втором периоде Георгиев сделал важные сейвы
Комментарии

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), отметив игру российского голкипера «лавин» Александра Георгиева.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дюбуа (Уилсон, ван Римсдайк) – 17:04     1:1 Рантанен (Друен) – 34:19 (pp)     1:2 Вуд (Макар, Келли) – 43:29    

«Я думаю мы были лучше в катании. Мы начали играть быстро. Джорджи (Георгиев. — Прим. «Чемпионата») сделал несколько важных сейвов во втором периоде. Мы провели немного больше времени в чужой зоне, нанесли больше бросков, имели больше возможностей», — приводит слова Рантанена пресс-служба НХЛ.

Напомним, в этой игре 28-летний Георгиев отметился 28 сейвами. Рантанен же записал на свой счёт заброшенную шайбу.

«Эвеланш» набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Материалы по теме
Лавина травм и проблемные русские. У «Колорадо» куча проблем на старте сезона НХЛ
Лавина травм и проблемные русские. У «Колорадо» куча проблем на старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android