Форвард «Колорадо» Рантанен: во втором периоде Георгиев сделал важные сейвы

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), отметив игру российского голкипера «лавин» Александра Георгиева.

«Я думаю мы были лучше в катании. Мы начали играть быстро. Джорджи (Георгиев. — Прим. «Чемпионата») сделал несколько важных сейвов во втором периоде. Мы провели немного больше времени в чужой зоне, нанесли больше бросков, имели больше возможностей», — приводит слова Рантанена пресс-служба НХЛ.

Напомним, в этой игре 28-летний Георгиев отметился 28 сейвами. Рантанен же записал на свой счёт заброшенную шайбу.

«Эвеланш» набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.