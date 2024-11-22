НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 ноября
Поделиться
Сегодня, 22 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Мейфилд) – 05:51 1:1 Берггрен (Комфер) – 55:14 2:1 Рэймонд (Ларкин, Эдвинссон) – 59:08
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp) 0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58 0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52 1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:38 2:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 20:28 3:3 Джонсон (Веренски, Марченко) – 21:55 (pp) 3:4 Чаффи (Гики) – 22:11 4:4 Веренски (Марченко, Монахан) – 23:42 5:4 Чинахов (Силлинджер, Оливье) – 25:26 5:5 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 26:18 6:5 Джонсон (Веренски, Монахан) – 50:39 (sh) 6:6 Гики (Гонсалвес, Мозер) – 51:23 (pp) 7:6 Веренски (Силлинджер, Проворов) – 61:26
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Линдхольм (Маршан, Пастрняк) – 32:41 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дюбуа (Уилсон, ван Римсдайк) – 17:04 1:1 Рантанен (Друен) – 34:19 (pp) 1:2 Вуд (Макар, Келли) – 43:29
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 06:45 0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 30:51 1:2 Годетт (Грейг, Жиру) – 47:17 (pp) 1:3 Дорофеев (Карлссон, Ханифин) – 49:17 2:3 Батерсон (Сандерсон, Штюцле) – 52:38
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Орлов, Чатфилд) – 08:43 1:1 Братт (Хьюз, Палат) – 14:45 2:1 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 20:46 (pp) 2:2 Свечников (Нечас, Гостисбер) – 40:12 (pp) 3:2 Хэмилтон (Мерсер, Татар) – 50:35 4:2 Братт (Ноэсен, Хьюз) – 54:05 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Уокер (Факса) – 00:11 1:1 Веннберг (Гранлунд, Селебрини) – 08:23 (pp) 2:1 Кайру (Жозеф, Томас) – 31:47 2:2 Веннберг (Гранлунд, Селебрини) – 59:51 3:2 Нейборс – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Терявяйнен (Бертуцци, Власик) – 02:46 (pp) 2:0 Смит (Марун, Фолиньо) – 30:07 2:1 Райнхарт (Экблад, Форслинг) – 30:41 3:1 Фолиньо – 59:00
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Коронато (Шарангович, Уигар) – 07:26 2:0 Шарангович (Уигар, Коронато) – 28:29 (pp) 2:1 Лафреньер (Труба, Линдгрен) – 36:37 2:2 Кайлли (Миллер, Фокс) – 36:53 3:2 Зари (Юбердо, Уигар) – 50:35
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27 1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56 1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09 2:2 Перри – 26:03 2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10 2:4 Годро (Хартман) – 37:02 2:5 Годро (Миддлтон, Фолиньо) – 49:50 3:5 Скиннер (Перри, Хенрик) – 59:35
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Каролина Харрикейнз», имея в активе 28 очков после 19 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 32 очками после 19 матчей.
Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.
Комментарии
- 22 ноября 2024
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:22
-
08:15
-
08:06
-
08:03
-
07:50
-
07:48
-
07:37
-
07:24
-
07:10
-
07:04
-
06:47
-
06:33
-
06:11
-
05:50
-
05:47
-
05:42
-
05:34
-
05:26
-
05:11
-
04:51
-
03:55
-
03:47
-
03:32
-
03:21
-
03:07
-
03:01
-
02:42
-
02:16
-
02:11
-
02:01
-
01:31
- 21 ноября 2024
-
23:45