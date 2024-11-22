НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Каролина Харрикейнз», имея в активе 28 очков после 19 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 32 очками после 19 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.