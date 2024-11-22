У Овечкина выявлен перелом ноги, Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити». Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости во время матча с «Ютой», выбыв на срок от четырёх до шести недель, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом по схеме «1+1», нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров покорил отметку в 900 очков в НХЛ, отдав три голевых передачи в сверхрезультативном матче с «Коламбусом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны сроки возвращения Александра Овечкина после дополнительного обследования.
- «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой до 2027 года.
- Кучеров стал седьмым россиянином с 900+ очками в истории НХЛ.
- Синнер и Берреттини принесли Италии победу над Аргентиной в 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2024.
- Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Тампу» в матче с 13 голами.
- «Вашингтон» без Овечкина уступил дома «Колорадо». У Георгиева — 28 сейвов.
- Передача Капризова помогла «Миннесоте» увезти победу из Эдмонтона. У Макдэвида — голевая передача.
- Стали известны условия нового контракта Ламина Ямаля с «Барселоной».
- Определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024.
- Стали известны результаты взвешивания Петра Яна и Дейвисона Фигейреду перед турниром UFC.
Материалы по теме
Комментарии