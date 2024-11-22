У Овечкина выявлен перелом ноги, Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити». Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости во время матча с «Ютой», выбыв на срок от четырёх до шести недель, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом по схеме «1+1», нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров покорил отметку в 900 очков в НХЛ, отдав три голевых передачи в сверхрезультативном матче с «Коламбусом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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