Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по гостевым матчам с очками подряд

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» отметился результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов набрал очки в 11-й игре подряд и установил рекорд «дикарей». Ранее в 10 гостевых встречах подряд результативные баллы набирали: Йоэль Эрикссон Эк, Эрик Стаал и сам Капризов.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5). «Миннесота Уайлд» набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.