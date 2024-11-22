Толчинский: об очках уже не думаю, не до этого сейчас. Важно найти игру, навык теряется

Нападающий СКА Сергей Толчинский после победного матча с «Торпедо» (4:1) высказался о своей игре в текущем сезоне КХЛ.

— Насколько было важно сегодня отличиться?

— Если честно, об очках уже не думаю. Не до этого сейчас. Важнее просто найти свою игру, вернуть уверенность, чувство игры, потому что теряется этот навык. Рад, что не просто забил — у меня неплохо сегодня получилось, неплохо играли тройкой, это тоже очень важно. Гол — приятный бонус.

— Можете немного приоткрыть, почему этот сезон складывается для вас не лучшим образом?

— Пока не готов, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.