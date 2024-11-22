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Толчинский: об очках уже не думаю, не до этого сейчас. Важно найти игру, навык теряется

Толчинский: об очках уже не думаю, не до этого сейчас. Важно найти игру, навык теряется
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Нападающий СКА Сергей Толчинский после победного матча с «Торпедо» (4:1) высказался о своей игре в текущем сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)     3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5)     4:1 Хайруллин – 56:55 (en)    

— Насколько было важно сегодня отличиться?
— Если честно, об очках уже не думаю. Не до этого сейчас. Важнее просто найти свою игру, вернуть уверенность, чувство игры, потому что теряется этот навык. Рад, что не просто забил — у меня неплохо сегодня получилось, неплохо играли тройкой, это тоже очень важно. Гол — приятный бонус.

— Можете немного приоткрыть, почему этот сезон складывается для вас не лучшим образом?
— Пока не готов, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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