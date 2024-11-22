Александр Георгиев признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского голкипера «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева первой звездой сегодняшнего выездного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Напомним, в этой игре 28-летний россиянин отразил 28 бросков по своим воротам.

Звание второй звезды досталось, в свою очередь, голкиперу «Вашингтона» Логану Томпсону, на счету которого 25 сейвов. Третьей звездой признали нападающего «столичных» Пьера-Люка Дюбуа, ставшего автором единственного гола своей команды.

Всего в нынешнем сезоне Георгиев провёл 11 матчей, в которых отражал 87,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,31.

«Эвеланш» набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.