Игорь Шестёркин повторил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в игре с «Калгари Флэймз» совершил 46 сейвов из 49 бросков в створ ворот.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин повторил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче. 46 сейвов Игорь совершил 9 января 2020 года во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».
Отмечается, что последним голкипером «Рейнджерс», кто совершал больше сейвов был Александр Георгиев — 55 отражённых бросков в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 2019 году.
В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Коронато (Шарангович, Уигар) – 07:26 2:0 Шарангович (Уигар, Коронато) – 28:29 (pp) 2:1 Лафреньер (Труба, Линдгрен) – 36:37 2:2 Кайлли (Миллер, Фокс) – 36:53 3:2 Зари (Юбердо, Уигар) – 50:35
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