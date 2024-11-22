Толчинский — о матче с «Торпедо»: во втором периоде СКА расслабился. Вышли вальяжно

Нападающий СКА Сергей Толчинский после победного матча с «Торпедо» (4:1) оценил игру армейского клуба во встрече.

— Удивились, что удалось быстро забить три гола «Торпедо»?

— Мы хорошо подготовились к игре, вышли заряженными. Все были нацелены на ворота, это принесло свои дивиденды.

— Заметили, что «Торпедо» эмоционально поменялось после замены вратаря?

— Так всегда бывает. На второй период они вышли активнее. Да и мы, если честно, расслабились. Это тоже надо учитывать. Вышли вальяжно, ошибались, теряли шайбу. Когда расслабляешься, затем тяжело вернуться обратно в игру. Хорошо, что победили.

— У СКА три победы в последних четырёх встречах. Уже забыли о пятиматчевой серии поражений?

— Конечно, стало полегче, всегда приятно побеждать. Возвращаем свою игру. Спады бывают у всех — важно, как ты из них выходишь. Надеюсь, пауза пойдёт нам на пользу, после неё будем играть ещё лучше, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.