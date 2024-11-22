Кирилл Капризов рассказал о своём состоянии после силового приёма форварда «Эдмонтона»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своём состоянии после силового приёма форварда «Эдмонтон Ойлерз» Дрейка Каджулы.

«Это был удар в колено. Не сказал бы, что я на 100% в порядке. Посмотрим, как будет в Калгари», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Каджула жёстко встретил в средней зоне российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова. После данного силового приёма россиянин некоторое время не мог подняться со льда, а затем вынужден был уйти в раздевалку. Судьи не увидели нарушения со стороны канадца. Впоследствии Капризов вернулся на скамейку «Уайлд».