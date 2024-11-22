«Уверен, он вернётся сильнее, чем когда-либо». Уилсон — о травмированном Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал травму российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мы сидели и говорили: «Это странно. Невероятно, что он действительно травмирован». Это одна из тех вещей, когда ты думаешь: «Неужели он действительно пропустит игры?» Для меня это в новинку. Алекс играет уже 20 лет каждую смену, проводя силовые приёмы против парней. Он силовой форвард, возможно, лучший снайпер в истории^ который играет очень жёстко. Это потрясающе.

Я уверен, что он вернётся сильнее, чем когда-либо, и скоро будет на высоте», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.