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Травма Овечкина: мнение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона

«Уверен, он вернётся сильнее, чем когда-либо». Уилсон — о травмированном Овечкине
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал травму российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мы сидели и говорили: «Это странно. Невероятно, что он действительно травмирован». Это одна из тех вещей, когда ты думаешь: «Неужели он действительно пропустит игры?» Для меня это в новинку. Алекс играет уже 20 лет каждую смену, проводя силовые приёмы против парней. Он силовой форвард, возможно, лучший снайпер в истории^ который играет очень жёстко. Это потрясающе.

Я уверен, что он вернётся сильнее, чем когда-либо, и скоро будет на высоте», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

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