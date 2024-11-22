Толчинский: Серебряков провёл отличный сезон в СКА. Тут не сложилось, желаю ему удачи

Нападающий СКА Сергей Толчинский после победной игры с «Торпедо» (4:1) оценил переход вратаря Никиты Серебрякова в «Авангард».

— По ходу матча с «Торпедо» официально подтвердился обмен Никиты Серебрякова в «Авангард». Успели попрощаться?

— Конечно, успели. У нас, как и у всех команд, есть группа в WhatsApp. Написали ему слова поддержки. Считаю, он провёл отличный сезон за нашу команду. Он прекрасный вратарь. Тут не сложилось, ничего страшного. Желаю ему удачи.

— Давали ему какие-нибудь советы насчёт «Авангарда»?

— Думаю, он сам разберётся. Омск — очень хоккейный город. Думаю, его тепло встретят там, никаких проблем у него с этим не будет, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.