Толчинский: Серебряков провёл отличный сезон в СКА. Тут не сложилось, желаю ему удачи
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Нападающий СКА Сергей Толчинский после победной игры с «Торпедо» (4:1) оценил переход вратаря Никиты Серебрякова в «Авангард».
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5) 2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4) 3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5) 3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5) 4:1 Хайруллин – 56:55 (en)
— По ходу матча с «Торпедо» официально подтвердился обмен Никиты Серебрякова в «Авангард». Успели попрощаться?
— Конечно, успели. У нас, как и у всех команд, есть группа в WhatsApp. Написали ему слова поддержки. Считаю, он провёл отличный сезон за нашу команду. Он прекрасный вратарь. Тут не сложилось, ничего страшного. Желаю ему удачи.
— Давали ему какие-нибудь советы насчёт «Авангарда»?
— Думаю, он сам разберётся. Омск — очень хоккейный город. Думаю, его тепло встретят там, никаких проблем у него с этим не будет, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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