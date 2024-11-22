Е. Свечников: «Торпедо» напихали в перерыве. Во втором периоде мы переломили игру со СКА

Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников прокомментировал поражение во встрече со СКА (1:4).

— Тяжело сказать, что пошло не так для «Торпедо» в первом периоде. Мы медленно играли с шайбой на выходе из зоны, всё было очень медленно. У СКА были две контратаки, они убежали и забили. Тяжело сказать, почему так, надо посмотреть, разобраться.

— То есть исход скорее решили ваши ошибки, а не действия СКА?

— Думаю, да. Когда не играешь три-пять дней, надо выходить более готовыми на лёд, чем это сделали мы.

— Что помогло встряхнуть игру?

— Мы добавили во втором периоде. Тренеры нам напихали в перерыве, да и мы сами понимали, что нужно во многом добавлять в игре — в движении, агрессивности. Во втором периоде показали очень много моментов, а забили только один, к сожалению. У СКА очень хорошо выступил вратарь. Мы переломили игру во втором периоде, третий тоже был равным.

— При этом игроки «Торпедо» промахивались и по пустым воротам.

— Да, мы не смогли забить. Вратарь хорошо играл на добиваниях, когда были моменты. Просто не получилось забить. Под 45 бросков мы нанесли. Забей мы ещё два-три гола, встреча была бы другая. Но это игра, ничего не поделаешь, — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.