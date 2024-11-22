Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Е. Свечников: «Торпедо» напихали в перерыве. Во втором периоде мы переломили игру со СКА

Е. Свечников: «Торпедо» напихали в перерыве. Во втором периоде мы переломили игру со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников прокомментировал поражение во встрече со СКА (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)     3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5)     4:1 Хайруллин – 56:55 (en)    

— Тяжело сказать, что пошло не так для «Торпедо» в первом периоде. Мы медленно играли с шайбой на выходе из зоны, всё было очень медленно. У СКА были две контратаки, они убежали и забили. Тяжело сказать, почему так, надо посмотреть, разобраться.

— То есть исход скорее решили ваши ошибки, а не действия СКА?
— Думаю, да. Когда не играешь три-пять дней, надо выходить более готовыми на лёд, чем это сделали мы.

— Что помогло встряхнуть игру?
— Мы добавили во втором периоде. Тренеры нам напихали в перерыве, да и мы сами понимали, что нужно во многом добавлять в игре — в движении, агрессивности. Во втором периоде показали очень много моментов, а забили только один, к сожалению. У СКА очень хорошо выступил вратарь. Мы переломили игру во втором периоде, третий тоже был равным.

— При этом игроки «Торпедо» промахивались и по пустым воротам.
— Да, мы не смогли забить. Вратарь хорошо играл на добиваниях, когда были моменты. Просто не получилось забить. Под 45 бросков мы нанесли. Забей мы ещё два-три гола, встреча была бы другая. Но это игра, ничего не поделаешь, — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Ларионов: был жёсткий разговор после первого периода матча со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android