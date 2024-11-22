«Надо найти выход. Через плечо, через жопу, но надо». Е. Свечников — об игре «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников после поражения от СКА (1:4) рассказал о нестабильной игре нижегородского клуба в сезоне КХЛ.

— С середины октября «Торпедо» испытывает проблемы со стабильностью. В чём причина?

— Вопрос стабильности — хороший вопрос. Надо находить это в каждой игре, искать какой-то выход, опыт в тренировках. Искать концентрацию, все важные детали. На таблицу я сейчас не смотрю, выхожу, стараюсь, играю. Нам надо добавлять в стабильности. Каждый матч выступать хорошо — нелегко, тем более — выигрывать. Мы должны добавлять.

— Игорь Ларионов на пресс-конференции сказал, что у команды есть проблемы с опытом и уверенностью в себе.

— Не хотел так говорить. Не знаю. Думаю, опыта у нас достаточно. Да, у нас много молодых ребят, но опыт всё равно есть. Надо тем ребятам, кто повзрослее, помогать. Нужно искать выход. Через плечо, через жопу, не знаю. Но надо находить выход, — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.