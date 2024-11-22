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«Надо найти выход. Через плечо, через жопу, но надо». Е. Свечников — об игре «Торпедо»

«Надо найти выход. Через плечо, через жопу, но надо». Е. Свечников — об игре «Торпедо»
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Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников после поражения от СКА (1:4) рассказал о нестабильной игре нижегородского клуба в сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)     3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5)     4:1 Хайруллин – 56:55 (en)    

— С середины октября «Торпедо» испытывает проблемы со стабильностью. В чём причина?
— Вопрос стабильности — хороший вопрос. Надо находить это в каждой игре, искать какой-то выход, опыт в тренировках. Искать концентрацию, все важные детали. На таблицу я сейчас не смотрю, выхожу, стараюсь, играю. Нам надо добавлять в стабильности. Каждый матч выступать хорошо — нелегко, тем более — выигрывать. Мы должны добавлять.

— Игорь Ларионов на пресс-конференции сказал, что у команды есть проблемы с опытом и уверенностью в себе.
— Не хотел так говорить. Не знаю. Думаю, опыта у нас достаточно. Да, у нас много молодых ребят, но опыт всё равно есть. Надо тем ребятам, кто повзрослее, помогать. Нужно искать выход. Через плечо, через жопу, не знаю. Но надо находить выход, — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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