Капризов вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» отметился результативной передачей.

27-летний нападающий вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ. Капризов после 19 матчей имеет в активе 34 (13+21) очка и делит первое место с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. На третьей строчке — форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (31).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5). «Миннесота Уайлд» набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.