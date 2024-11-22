Капризов вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» отметился результативной передачей.
27-летний нападающий вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ. Капризов после 19 матчей имеет в активе 34 (13+21) очка и делит первое место с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. На третьей строчке — форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (31).
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5). «Миннесота Уайлд» набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27 1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56 1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09 2:2 Перри – 26:03 2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10 2:4 Годро (Хартман) – 37:02 2:5 Годро (Миддлтон, Фолиньо) – 49:50 3:5 Скиннер (Перри, Хенрик) – 59:35
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