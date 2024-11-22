Голкипер Никита Серебряков присоединился к «Авангарду» на тренировке

Вратарь Никита Серебряков присоединился к «Авангарду» на тренировке. Напомним, голкипер официально перешёл из СКА в четверг, 21 ноября.

«Доброе утро или день, пока не могу понять. Добрался отлично, хороший перелёт, покушал, отдохнул. Заселился и вот, уже с командой. Готов работать, жду не дождусь уже», — приводит слова Серебрякова пресс-служба «Авангарда».

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённого броска.

Никита перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».