Джордан Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди голкиперов
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Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, одержав победу по буллитам над «Сан-Хосе Шаркс», повторил рекорд «блюзменов» по количеству побед среди голкиперов.
Биннингтон сравнялся с Майком Лютом по количеству побед (151) в своей 296-й игре в НХЛ. Отметим, что Лют является агентом Джорда.
«Это забавно, но я счастлив, что нахожусь рядом с ним, и горжусь данным достижением. Это важный вечер для меня», — приводит слова Биннингтона сайт НХЛ.
В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали «блюзмены».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Уокер (Факса) – 00:11 1:1 Веннберг (Гранлунд, Селебрини) – 08:23 (pp) 2:1 Кайру (Жозеф, Томас) – 31:47 2:2 Веннберг (Гранлунд, Селебрини) – 59:51 3:2 Нейборс – 65:00
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