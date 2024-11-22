Джордан Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди голкиперов

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, одержав победу по буллитам над «Сан-Хосе Шаркс», повторил рекорд «блюзменов» по количеству побед среди голкиперов.

Биннингтон сравнялся с Майком Лютом по количеству побед (151) в своей 296-й игре в НХЛ. Отметим, что Лют является агентом Джорда.

«Это забавно, но я счастлив, что нахожусь рядом с ним, и горжусь данным достижением. Это важный вечер для меня», — приводит слова Биннингтона сайт НХЛ.

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали «блюзмены».