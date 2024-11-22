Губернатор Самарской области заявил об уходе гендиректора «Лады» Чеботарёва

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале рассказал о кадровых изменениях в руководстве тольяттинской «Лады»

«В «Ладе» в ближайшее время будет назначен новый главный тренер. Перед ним будет поставлена задача, чтобы команда показывала успешную игру, боролась за более высокие места.

Генеральный директор «Лады» Александр Викторович Чеботарёв покидает свою должность. Новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками. Будут ещё и другие кадровые решения», — написал Федорищев.

В четверг, 21 ноября, в Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.