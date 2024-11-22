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Кирилл Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по опросу журналистов НХЛ

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги проведён опрос касаемо главных претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярки. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Ему отдали 13 первых мест, форвард набрал 73 очка. На второй строчке — нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (два первых места, 49 очков), третий — Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз» (21 очко).

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятую строчку рейтинга.

Топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по опросу журналистов НХЛ:

1. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» (73 очка);

2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (49);

3. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз» (21);

4. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (18);

5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (14).