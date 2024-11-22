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Задоров жёстко впечатал в борт американского нападающего «Юты»

Задоров жёстко впечатал в борт американского нападающего «Юты»
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В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Юту». Победу во встрече с минимальным счётом одержали хозяева льда — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Линдхольм (Маршан, Пастрняк) – 32:41 (pp)    

В самом начале игры российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров жёстко впечатал в борт американского нападающего «Юты» Клейтона Келлера.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 21 встречу, отдал пять результативных передач с 46 минутами штрафа и показателем полезности «-1».

«Бостон Брюинз» после 21 сыгранной встречи набрал 21 очко и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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