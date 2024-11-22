В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Юту». Победу во встрече с минимальным счётом одержали хозяева льда — 1:0.

В самом начале игры российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров жёстко впечатал в борт американского нападающего «Юты» Клейтона Келлера.

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В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 21 встречу, отдал пять результативных передач с 46 минутами штрафа и показателем полезности «-1».

«Бостон Брюинз» после 21 сыгранной встречи набрал 21 очко и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.