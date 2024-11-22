Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос, в чём секрет его результативности

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин после победной игры с ЦСКА (5:2), где оформил пятый дубль в нынешнем сезоне КХЛ, рассказал о своей результативности.
— Получилось не уступать в борьбе, поддерживать хорошие скорости, какие ЦСКА предложил. Тот хоккей, в который мы любим играть. Что не получилось? Сейчас тяжело сказать. Победа есть победа. Хочется сконцентрироваться на хороших вещах. Я думаю, завтра будет какой-то подробный разбор от тренеров. Может быть, там какие-то минусы найдут.
— Если был гол от Александра Кадейкина, то будет и дубль. В чём секрет?
— Секрета никакого нет. Возможно, после первой шайбы уверенность появляется, начинаешь быть более нацеленным на ворота, бросаешь. Может, из-за этого, — приводит слова Кадейкина сайт «Трактора».
- 22 ноября 2024
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