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Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос, в чём секрет его результативности

Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос, в чём секрет его результативности
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин после победной игры с ЦСКА (5:2), где оформил пятый дубль в нынешнем сезоне КХЛ, рассказал о своей результативности.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Провольнев, Каменев) – 03:51 (5x5)     1:1 Блажиевский (Светлаков, Кравцов) – 06:36 (5x5)     1:2 Соркин (Каменев, Нестеров) – 45:16 (5x5)     2:2 Кадейкин (Тертышный) – 45:56 (5x5)     3:2 Шабанов (Кадейкин) – 46:30 (5x5)     4:2 Светлаков (Кравцов) – 50:04 (4x4)     5:2 Кадейкин (Телегин, Блажиевский) – 50:44 (4x4)    

— Получилось не уступать в борьбе, поддерживать хорошие скорости, какие ЦСКА предложил. Тот хоккей, в который мы любим играть. Что не получилось? Сейчас тяжело сказать. Победа есть победа. Хочется сконцентрироваться на хороших вещах. Я думаю, завтра будет какой-то подробный разбор от тренеров. Может быть, там какие-то минусы найдут.

— Если был гол от Александра Кадейкина, то будет и дубль. В чём секрет?
— Секрета никакого нет. Возможно, после первой шайбы уверенность появляется, начинаешь быть более нацеленным на ворота, бросаешь. Может, из-за этого, — приводит слова Кадейкина сайт «Трактора».

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