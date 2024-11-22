The Athletic оценил, как травма Александра Овчекина повлияет на игру «Вашингтона»

Журналист Роб Росси в статье на сайте The Athletic оценил, как травма российского нападающего Александра Овчекина повлияет на игру «Вашингтон Кэпиталз».

«Кэпиталз» удивили многих, выйдя в плей-офф в прошлом сезоне, и во многом это произошло благодаря тому, что Овечкин нашёл свой путь к результативности во второй половине сезона.

Их появление в этом сезоне в качестве, казалось бы, тёмной лошадки, претендента на Кубок Стэнли, совпало с результативным всплеском Овечкина. Как будто улучшенный состав также подпитывался формой его капитана.

Но невозможно переоценить, насколько сильным ударом для «Кэпиталз» стала потеря Овечкина. Даже когда он не забивает, когда находится просто на льду, Алекс представляет угрозу, которая отвлекает на себя лучшие пары защитников соперника. А в большинстве, где он, возможно, является самым опасным оружием, которое знала НХЛ, Овечкин незаменим.

«Кэпиталз» — это не только Овечкин, но его отсутствие как минимум месяц — и совершенно неизвестно, как он будет выглядеть, когда вернётся — является самым серьёзным препятствием, с которым сталкивалась любая команда в этом сезоне», — написал Росси.