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ХК АКМ представил логотип юбилейной «Русской классики»

ХК АКМ представил логотип юбилейной «Русской классики»
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21 декабря в Туле состоится юбилейная, 10 по счёту, «Русская классика», в которой местный хоккейный клуб АКМ примет на открытом воздухе тюменский «Рубин».

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21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня, 22 ноября, тульский клуб представил логотип «Русской классики».

Фото: АКМ

«Ключевым элементом логотипа является самовар, окружённый зимними атрибутами. Цветовая гамма включает контрастные и противоположные оттенки, олицетворяющие холод и жару. Фон представляет собой заснеженные деревья и элементы тульского Кремля — главного символа города. Атмосфера логотипа глубоко переплетена с русской культурой и зимними традициями», — сказано в сообщении АКМ.

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