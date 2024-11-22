ХК АКМ представил логотип юбилейной «Русской классики»

21 декабря в Туле состоится юбилейная, 10 по счёту, «Русская классика», в которой местный хоккейный клуб АКМ примет на открытом воздухе тюменский «Рубин».

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК АКМ Тульская область Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

Сегодня, 22 ноября, тульский клуб представил логотип «Русской классики».

Фото: АКМ

«Ключевым элементом логотипа является самовар, окружённый зимними атрибутами. Цветовая гамма включает контрастные и противоположные оттенки, олицетворяющие холод и жару. Фон представляет собой заснеженные деревья и элементы тульского Кремля — главного символа города. Атмосфера логотипа глубоко переплетена с русской культурой и зимними традициями», — сказано в сообщении АКМ.