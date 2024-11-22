Кучеров установил рекорд по скорости достижения 900 очков в НХЛ среди российских игроков
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) отдал три результативные передачи и добрался до отметки в 900 очков в НХЛ.
Кучеров установил рекорд по скорости достижения 900 очков в НХЛ среди российских игроков. Для этого Никите потребовалось 743 матча. Ранее лидером был форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (900 очков за 762 встречи).
Скорость достижения отметки в 900 очков в НХЛ среди российских хоккеистов
|№
|Игрок
|Матчи
|1.
|Никита Кучеров
|743
|2.
|Евгений Малкин
|762
|3.
|Александр Овечкин
|764
|4.
|Александр Могильный
|847
|5.
|Сергей Фёдоров
|859
|6.
|Павел Дацюк
|928
|7.
|Алексей Ковалёв
|1104
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