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Кучеров установил рекорд по скорости достижения 900 очков в НХЛ среди российских игроков

Кучеров установил рекорд по скорости достижения 900 очков в НХЛ среди российских игроков
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) отдал три результативные передачи и добрался до отметки в 900 очков в НХЛ.

Кучеров установил рекорд по скорости достижения 900 очков в НХЛ среди российских игроков. Для этого Никите потребовалось 743 матча. Ранее лидером был форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (900 очков за 762 встречи).

Скорость достижения отметки в 900 очков в НХЛ среди российских хоккеистов

ИгрокМатчи
1.Никита Кучеров743
2.Евгений Малкин762
3.Александр Овечкин764
4.Александр Могильный847
5.Сергей Фёдоров859
6.Павел Дацюк928
7.Алексей Ковалёв1104
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