Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) отдал три результативные передачи и добрался до отметки в 900 очков в НХЛ.

Кучеров установил рекорд по скорости достижения 900 очков в НХЛ среди российских игроков. Для этого Никите потребовалось 743 матча. Ранее лидером был форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (900 очков за 762 встречи).

Скорость достижения отметки в 900 очков в НХЛ среди российских хоккеистов