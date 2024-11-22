Кучеров вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 3+ передачами среди крайних форвардов

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) отдал три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre, Кучеров провёл свой 44-й матч с тремя и более передачами и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам с 3+ голевыми передачами среди крайних форвардов. Третье место занимает Яри ​​Курри (46), второе — Ги Лафлёр (48), рекорд принадлежит Яромиру Ягру — 59.

Также Кучеров является третьим действующим игроком по матчам с 3+ передачами. У капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида 48 таких встреч, у лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 64.