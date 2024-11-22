Ирек Гимаев: хотели полететь на похороны Харламова в Москву — Тихонов сказал нет

Трёхкратный чемпион мира Ирек Гимаев рассказал, как сборная СССР узнала о гибели Валерия Харламова перед Кубком Канады-1981.

— Давайте расскажу чуть-чуть предысторию. Уже когда Харламова не взяли в состав, мы все оказались немножко ошарашены. Помню, когда садились в автобус, перед отправкой в аэропорт, он как раз собирался домой, но перед этим зашёл к нам и по-доброму пожелал успехов в турнире. Борисыч в этом плане был человек очень отзывчивый, добрый.

— Получилось, что попрощался со всеми перед смертью.

— И вот, прилетаем в Канаду — не помню уже, в именно какой город. Разница во времени, просыпаемся — кто в четыре, кто в пять утра. Включили телевизор, а там крутят нарезки с участием Харламова. Думаем, в преддверии Кубка Канады подогревают интерес. Но потом хренакс — и чёрные рамки! Мы все, не сговариваясь, спустились в лобби отеля. Начали звонить в наше посольство, там подтвердили. Ну и представляете, наверное, наше состояние…

— Вроде тогда все игроки сборной выражали желание поехать на похороны Харламова, но последовал категорический запрет.

— Да, конечно, очень хотели, ходили отпрашиваться. Давайте слетаем всей командой! Или хотя бы часть игроков отправим. Но Тихонов сказал нет! Будем бороться и всё докажем игрой. Ну а по возвращении домой уже на следующий день всем составом отправились на кладбище. Для нас это была такая фигура… Не только как хоккеист, но и человек, — цитирует Гимаева «Спорт уик-энд».