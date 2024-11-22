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Авангард — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 22 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Леонида Тамбиева набрала 29 очков за 26 матчей.

Это вторая встреча команд в нынешнем сезоне. Во Владивостоке сильнее были хозяева со счётом 3:2 ОТ.

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