«Авангард» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 22 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
После 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Леонида Тамбиева набрала 29 очков за 26 матчей.
Это вторая встреча команд в нынешнем сезоне. Во Владивостоке сильнее были хозяева со счётом 3:2 ОТ.