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Травма Овечкина: агент Александра высказался о состоянии капитана «Вашингтона»

«Саша рвётся в бой». Агент Овечкина высказался о состоянии Александра
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, высказался о состоянии российского нападающего столичного клуба после травмы.

«Саша рвётся в бой и хочет выйти как можно раньше. Но финальное слово всё равно останется за врачами», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

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