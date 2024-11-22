Экс-форвард клубов НХЛ считает Фёдорова идеальным для главного тренера «Детройта»

Бывший форвард клубов НХЛ Мэтт Мёрли в подкасте Spittin' Chiclets заявил Сергея Фёдорова идеально подойдёт на роль нового главного тренера «Детройт Ред Уингз». Напомним, сейчас «красные крылья» возглавляет Дерек Лалонд, который в скором времени может быть отправлен в отставку в связи с неудачным результатами клуба в сезоне.

Один из ведущих подкаста Пол Биссоннетт скептически относится к вероятному назначению Фёдорова.

«Возвращение Фёдорова в «Детройт» было бы диким безумием. Нет ни единого шанса, что это произойдёт. Или есть?» — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, последним местом работы Сергея Фёдорова был ЦСКА. При нём клуб дважды завоевал Кубок Гагарина (сезон-2021/2022 и сезон-2022/2023).