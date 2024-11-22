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Торторелла рассказал о сходстве между Матвеем Мичковым и звездой «Филадельфии» Конечны

Торторелла рассказал о сходстве между Матвеем Мичковым и звездой «Филадельфии» Конечны
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о сходстве между российским форвардом Матвеем Мичковым и звездой «лётчиков» Трэвисом Конечны.

«Мичков не самый быстрый хоккеист, не самый быстрый. Но у него есть врождённая способность разыгрывать шайбу в тесном пространстве. Я помню, как тренировал Панарина в «Коламбусе», он мог разыгрывать везде… Мы хотим, чтобы Матвей не боялся совершать ошибки.

Если он начнёт слишком часто уходить от нашего плана, тогда нам придётся немного помочь ему. В этом Мичков очень похож на Конечны, однако Матвей ещё лучше играет в нападении, поэтому мы хотим позволить ему это делать», — приводит слова Тортореллы Sportskeeda.

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