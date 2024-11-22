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«Это унижает наш хоккей». Плющев — о поиске «Авангардом» иностранного тренера

«Это унижает наш хоккей». Плющев — о поиске «Авангардом» иностранного тренера
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу «Авангарда» по поиску нового наставника клуба.

«Меня удивляют сдержанные оценки в прессе того, что происходит в «Авангарде». Сообщения о том, что идёт судорожный поиск любого иностранного тренера в любой лиге мира, говорят о полном хоккейном непрофессионализме людей, которые такие задачи ставят. Ведь по такой логике вещей тогда и руководителя «Авангарда» имеет смысл поискать за рубежом, как и всех игроков, менеджеров. Да и академию развивать не в Омске, а в Калифорнии.

Постановка таких задач унижает и весь тренерский корпус России, и весь наш хоккей. Тем более — в нынешней мировой ситуации. Об этом нужно говорить — и не тихонько, как наша пресса, а во весь голос.

«Авангарду» по силам победить нынешний кризис. Но для этого руководству нужно выйти из циркового режима, вздохнуть, подумать. Где-то отмотать всё назад.

Должен быть список из трёх-четырёх специалистов, которые способны быстро войти в курс дела и взять ситуацию под контроль. Этот список — навскидку — может включать в себя того же Рябыкина, с увольнения которого многое началось. За одного битого двух небитых дают», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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