В соцсети губернатора Федорищева появилось сообщение с критикой условий тренировок «Лады»

В телеграм-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появилось аудиосообщение с критикой условий тренировок «Лады».

Голос, похожий на Федорищева, обращается к собеседнику с критикой тренажёров для игроков тольяттинского клуба.

«Я сейчас в зале у ребят. Такое ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а команда городская. Судя по тому, на каких тренажёрах ребят заставляют заниматься. Это полная ерунда. Тут очень классный тренер, но тренажёры ужасные просто. Дело не в марке. Их просто не достаточно на команду. Болельщики говорили: «Сходите посмотрите, как хоккеисты обеспечены». Абсолютно справедливое замечание», — сказано в сообщении.

Отметим, что впоследствии сообщение из телеграм-канала Вячеслава Федорищева было удалено.