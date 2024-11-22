Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Борис Михайлов победил в номинации «Эпоха в спорте» Национальной спортивной премии

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2024 год, организованная Министерством спорта России. Об этом сообщает Федерация хоккея России.

По итогам голосования конкурсных комиссий и экспертного совета были названы победители в 18 категориях в 11 номинациях.

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов стал лауреатом Национальной спортивной премии, победив в номинации «Эпоха в спорте».

Отмечается, что участниками и гостями церемонии стали заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр спорта России Михаил Дегтярёв, а также ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.