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Травма Овечкина: мнение заслуженного тренера России Фёдора Канарейкина

Канарейкин: Овечкину не 20 лет, когда всё быстро заживает, но форму он точно наберёт
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о травме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил сроки восстановления хоккеиста.

«Понятное дело, что сезон длинный, и Саша, конечно, восстановится. Хотелось бы, чтобы восстановление прошло как можно быстрее. Жалко одно — у него был такой хороший период в карьере, много забивал, да и в целом прекрасно выглядел на льду. Что делать, хоккей сопряжён с травмами.

Безусловно, нельзя форсировать восстановление. Ему не 20 лет, когда всё заживает быстро. Здесь надо, чтобы всё хорошо прошло. Время есть, форму он наберёт. В этом сезоне он ещё обязательно будет забивать», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

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