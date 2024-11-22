Вайсфельд: в «Авангарде» либо гениальные ребята, либо не очень разбираются в процессе

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о последних трансферах «Авангарда». Напомним, в клуб пришли Майкл Маклауд, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Наиль Якупов, Эмиль Галимов и Никита Серебряков.

«Либо они там какие-то гениальные ребята, либо не очень разбираются в процессе. Посмотрим, какой будет результат. Не понимаю, как организованы процессы в Омске, анализировать ситуацию вообще невозможно», — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

После 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.