Вячеслав Фетисов заявил, что нынешний ЦСКА для него чужой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что считает нынешний ЦСКА чужим для себя.

«Не видел проект [новой арены ЦСКА], мой клуб ЦСКА закончился в 1989 году, а начался в 1968-м. В майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это всё чужое. Не знаю, почему это всё произошло. Но точно не по моей вине, не по нашей, кто играл в то время. Надеюсь, будет хороший бриллиант, хорошее место для болельщиков и команды (речь о новом стадионе ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина была представлена визуализация новой ледовой арены ХК ЦСКА.