ЦСКА продлил контракт с капитаном молодёжной команды

Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Олегом Майстренко, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение с 19-летним воспитанником ЦСКА рассчитано до 31 мая 2028 года.

Майстренко — капитан «Красной Армии». В текущем сезоне он набрал 13 (7+6) очков в 14 матчах в МХЛ. Также Олег в нынешнем регулярном чемпионате провёл четыре встречи за ЦСКА и сыграл в составе молодёжной сборной России на «Кубке Будущего». Всего на счету Майстренко 105 матчей и 70 (33+37) очков в МХЛ, два матча в ВХЛ и шесть — в КХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что считает нынешний ЦСКА чужим для себя.