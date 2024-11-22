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Тренер московского «Динамо» Козлов: мало требовали с иностранцев, нужно закручивать гайки

Тренер московского «Динамо» Козлов: мало требовали с иностранцев, нужно закручивать гайки
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Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал об игре легионеров бело-голубых в нынешнем сезоне.

— Что в начале сезона не хватало иностранцам, которые уже давно играют в КХЛ?
— Мы, может быть, ситуацию отпустили и мало требовали с них. Думали, что оно само собой пойдёт, вроде ребята все опытные. Но видно, что это так с ними не работает. Поэтому иногда нужно закручивать гайки.

— Иностранцы расслабляются, если долго играют в КХЛ?
— Это относится не только к иностранцам. Когда ты входишь в зону комфорта, то нужна мотивация — разные способы есть. Если сам себя игрок не мотивирует, то это наша задача, — цитирует Козлова «РБ Спорт».

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