«Орден ему за это обязательно дадут». Фетисов — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Желаю ему скорейшего выздоровления, как можно быстрее добраться до этих цифр. Орден ему за это обязательно дадут. Это будет праздник души прежде всего.

Нам всем нужно помнить, что русский парень, прошедший советскую школу, сын двукратной олимпийской чемпионки стал самым крутым хоккеистом за всю историю. Мне кажется, что результат, к которому он стремится, будет выдающимся событием в нашей жизни, в мировом спорте», — цитирует Фетисова Legalbet.

Овечкину осталось забросить 27 шайб, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки и установить новый рекорд НХЛ.

Напомним, всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».