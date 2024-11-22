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Плющев: травма Овечкина — не катастрофа для «Вашингтона», но очень ощутимый удар

Плющев: травма Овечкина — не катастрофа для «Вашингтона», но очень ощутимый удар
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил, как травма нападающего Александра Овечкина скажется на игре «Вашингтон Кэпиталз».

— Тяжело ли будет команде без Овечкина?
— Александр — лидер и капитан команды! Когда выбывает лидер, то любой команде приходится на ходу перестраивать конкретные связи, которые были налажены на протяжении сезона. Я не думаю, что это будет катастрофа для «Вашингтона». Но это очень ощутимый удар по команде, которая рассчитывает на некоторые позиции Овечкина. Любой лидер, выпадающий из состава, создаёт определённые сложности для команды, — приводит слова Плющева «Спорт день за днем».

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