Плющев: травма Овечкина — не катастрофа для «Вашингтона», но очень ощутимый удар

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил, как травма нападающего Александра Овечкина скажется на игре «Вашингтон Кэпиталз».

— Тяжело ли будет команде без Овечкина?

— Александр — лидер и капитан команды! Когда выбывает лидер, то любой команде приходится на ходу перестраивать конкретные связи, которые были налажены на протяжении сезона. Я не думаю, что это будет катастрофа для «Вашингтона». Но это очень ощутимый удар по команде, которая рассчитывает на некоторые позиции Овечкина. Любой лидер, выпадающий из состава, создаёт определённые сложности для команды, — приводит слова Плющева «Спорт день за днем».