Вячеслав Фетисов высказался об участии сборной легионеров КХЛ в Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об участии сборной из легионеров, выступающих в клубах КХЛ, в Кубке Первого канала 2024 года наравне с национальными командами России, Беларуси и Казахстана. Экс-хоккеист сравнил данную идею с форматом Матча звёзд НХЛ, при котором североамериканцы противостоят европейским игрокам.

«Хорошо, если такие вещи создаются в выставочных играх. Напоминает Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда североамериканцы играют против европейцев. Я, кстати, два раза в таких матчах принимал участие. Кубок Первого канала — турнир традиционный, всегда вызывает интерес. Посмотрим, какой уровень соревновательности будет на Кубке», — приводит слова Фетисова Legalbet.

Состав сборной из легионеров клубов КХЛ на Кубок Первого канала ещё не был объявлен. Сам турнир пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, матчи примет стадион «СКА-Арена».