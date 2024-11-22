«В НХЛ специально «ломать» никто не будет». Ларионов — о травме Александра Овечкина

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о травме нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, пожелав тому выздоровления и призвав болельщиков и СМИ не сильно переживать по поводу повреждения 39-летнего игрока. Также специалист заявил, что не считает, что у травмировавшего Овечкина хоккеиста «Юты» был какой-либо злой умысел.

— Переживаете за Овечкина? Не переживайте сильно. Сейчас есть за что в мире переживать. Сезон длинный. У Саши есть шанс спокойно восстановиться, ничего не форсируя. Если начнёшь торопиться, форсировать, можно выбыть на ещё больший срок. Я желаю ему выздоровления.

– Нельзя искать в травме Овечкина чей-то злой умысел? Канадский игрок «Юты» не мог «выключить» его специально, чтобы россиянин не догнал Гретцки в споре снайперов?

– Ну что вы? Хоккей – живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдёт в следующий момент. То, чего добился Овечкин, – исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально «ломать» в НХЛ никто не будет, — приводит слова Ларионова «РБ Спорт».

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэейном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.