Главный тренер «Миннесоты» оценил эпизод с жёстким силовым приёмом на Капризове

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал силовой приём форварда «Эдмонтона» Дрейка Каджулы на нападающем «дикарей» Кирилле Капризове. Матч между командами завершился победой «Уайлд» со счётом 5:3.

«Конечно, расстраивает видеть такое. С нашей позиции не показалось, что это хороший силовой приём», — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Напомним, Каджула жёстко встретил Капризова в средней зоне. После этого силового приёма россиянин некоторое время не мог подняться со льда, а затем вынужден был уйти в раздевалку. Судьи не увидели нарушения со стороны канадца. Впоследствии Капризов вернулся на скамейку «Уайлд».