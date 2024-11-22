Главный тренер «Миннесоты» оценил эпизод с жёстким силовым приёмом на Капризове
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал силовой приём форварда «Эдмонтона» Дрейка Каджулы на нападающем «дикарей» Кирилле Капризове. Матч между командами завершился победой «Уайлд» со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27 1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56 1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09 2:2 Перри – 26:03 2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10 2:4 Годро (Хартман) – 37:02 2:5 Годро (Миддлтон, Фолиньо) – 49:50 3:5 Скиннер (Перри, Хенрик) – 59:35
«Конечно, расстраивает видеть такое. С нашей позиции не показалось, что это хороший силовой приём», — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
Напомним, Каджула жёстко встретил Капризова в средней зоне. После этого силового приёма россиянин некоторое время не мог подняться со льда, а затем вынужден был уйти в раздевалку. Судьи не увидели нарушения со стороны канадца. Впоследствии Капризов вернулся на скамейку «Уайлд».
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