Веренски установил рекорд «Коламбуса» по числу набранных очков за матч
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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:6). 27-летний хоккеист установил рекорд «Блю Джекетс» среди защитников по числу набранных очков за матч. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp) 0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58 0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52 1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:35 2:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 20:28 3:3 Джонсон (Веренски, Марченко) – 21:55 (pp) 3:4 Чаффи (Гики) – 22:11 4:4 Веренски (Марченко, Монахан) – 23:42 5:4 Чинахов (Силлинджер, Оливье) – 25:26 5:5 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 26:18 6:5 Джонсон (Веренски, Монахан) – 50:39 (sh) 6:6 Гики (Гонсалвес, Мозер) – 51:23 (pp) 7:6 Веренски (Силлинджер, Проворов) – 61:26
К слову, Веренски, признанный первой звездой этой игры, забросил победную шайбу в овертайме. В нынешнем сезоне американский защитник в 19 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (6+13) очков.
Веренски был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим восьмым номером. В составе сборной США защитник выиграл бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира в 2016 году.
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