Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Веренски установил рекорд «Коламбуса» по числу набранных очков за матч

Веренски установил рекорд «Коламбуса» по числу набранных очков за матч
Комментарии

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:6). 27-летний хоккеист установил рекорд «Блю Джекетс» среди защитников по числу набранных очков за матч. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp)     0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58     0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52     1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:35     2:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 20:28     3:3 Джонсон (Веренски, Марченко) – 21:55 (pp)     3:4 Чаффи (Гики) – 22:11     4:4 Веренски (Марченко, Монахан) – 23:42     5:4 Чинахов (Силлинджер, Оливье) – 25:26     5:5 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 26:18     6:5 Джонсон (Веренски, Монахан) – 50:39 (sh)     6:6 Гики (Гонсалвес, Мозер) – 51:23 (pp)     7:6 Веренски (Силлинджер, Проворов) – 61:26    

К слову, Веренски, признанный первой звездой этой игры, забросил победную шайбу в овертайме. В нынешнем сезоне американский защитник в 19 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (6+13) очков.

Веренски был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим восьмым номером. В составе сборной США защитник выиграл бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира в 2016 году.

Материалы по теме
Видео
Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Тампу» в матче с 13 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android