Веренски установил рекорд «Коламбуса» по числу набранных очков за матч

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:6). 27-летний хоккеист установил рекорд «Блю Джекетс» среди защитников по числу набранных очков за матч. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

К слову, Веренски, признанный первой звездой этой игры, забросил победную шайбу в овертайме. В нынешнем сезоне американский защитник в 19 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (6+13) очков.

Веренски был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим восьмым номером. В составе сборной США защитник выиграл бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира в 2016 году.