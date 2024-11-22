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«Металлург» объявил о продлении контракта с нападающим

«Металлург» объявил о продлении контракта с нападающим
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Нападающий Дмитрий Силантьев и магнитогорский «Металлург» договорились о продлении контракта до окончания сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба действующего обладателя Кубка Гагарина на своём сайте.

Форвард присоединился к «Металлургу» летом 2023 года, подписав просмотровый контракт. Затем между клубом и игроком было заключено постоянное соглашение. Вместе с «Металлургом» Дмитрий стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, а также одним из лучших бомбардиров команды.

Всего в активе нападающего 91 матч в КХЛ. Все игры он провёл за «Металлург» и набрал 45 (15+30) очков в регулярном чемпионате и плей-офф при показателе полезности «+5» и среднем времени на льду в 12 минут и 42 секунды.

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