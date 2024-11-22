«Он лучший хоккеист в НХЛ сейчас». Защитник «Миннесоты» — о Капризове

Защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер высказался о товарище по команде, российском хоккеисте Кирилле Капризове.

«Он очень хороший партнёр по команде, хороший лидер, хороший человек. Он лучший хоккеист в НХЛ прямо сейчас.

На самом деле забудьте про это. Я не хочу его сглазить. Но ведь он заслуживает всего того, что с ним происходит. Он лидер нашей команды, в этом нет сомнений», — приводит слова Фэйбера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Капризов в текущем сезоне уже набрал 34 очка в 19 матчах. Он забросил 13 шайб и сделал 21 передачу. В гонке бомбардиров НХЛ в этом чемпионате он делит первое место с Натаном Маккинноном.

Кирилл играет в НХЛ с 2020 года, всё это время он защищает цвета клуба из Миннесоты.