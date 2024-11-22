«Металлург» продлил соглашение с 19-летним нападающим до конца сезона-2026/2027

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с 19-летним центральным нападающим Андреем Козловым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. В текущем сезоне форвард набрал 10 очков в 30 матчах команды. Он забросил три шайбы и сделал семь голевых передач.
В минувшем сезоне Андрей дебютировал в основном составе, но провёл только один матч, в котором отметился голевой передачей.
Козлов — воспитанник магнитогорской школы хоккея, он играл и в молодёжной команде магнитогорцев — «Стальных Лисах».
«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. У команды 31 очко за 30 матчей.