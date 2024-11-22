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«Металлург» продлил соглашение с 19-летним нападающим до конца сезона-2026/2027

«Металлург» продлил соглашение с 19-летним нападающим до конца сезона-2026/2027
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Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с 19-летним центральным нападающим Андреем Козловым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. В текущем сезоне форвард набрал 10 очков в 30 матчах команды. Он забросил три шайбы и сделал семь голевых передач.

В минувшем сезоне Андрей дебютировал в основном составе, но провёл только один матч, в котором отметился голевой передачей.

Козлов — воспитанник магнитогорской школы хоккея, он играл и в молодёжной команде магнитогорцев — «Стальных Лисах».

«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. У команды 31 очко за 30 матчей.

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