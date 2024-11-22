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Авангард — Адмирал, результат матча 22 ноября 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» одолел «Адмирал», у владивостокцев пятое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Рейнгардт (Шарипзянов, Касселс) – 17:14 (5x5)     1:1 Сошников – 22:52 (5x4)     2:1 Прохоркин (Якупов) – 30:39 (5x5)    

За «Авангард» забили Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин. В составе «Адмирала» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников.

На данный момент «Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, у команды 24 очка в 27 матчах. «Адмирал» там же на шестом месте, у команды 29 очков после 30 игр.

У владивостокской команды это уже пятое поражение подряд.

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