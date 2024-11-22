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Барыс — Амур, результат матча 22 ноября 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений, одержав сухую победу над «Барысом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Амур» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Амур» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Гальченюк – 22:24     0:2 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 27:53 (5x5)     0:3 Ли (Коротких) – 54:12 (5x5)    

Права на видео принадлежат в КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, оформивший дубль, и Олег Ли.

Ранее команда из Хабаровска уступила в 14 матчах подряд. Последний раз до этого команда одерживала победу 13 октября в матче с «Ладой». Сейчас «Амур» находится 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 15 очков в 29 матчах.

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